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Безопасные VPN серверы по всему миру

1260+ серверов · более 60 стран · 5 континентов

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Албания
Албания
Аргентина
Аргентина
Австралия
Австралия
Австрия
Австрия
Бахрейн
Бахрейн
Беларусь
Беларусь
Бельгия
Бельгия
Босния и Герцовина
Босния и Герцовина
Бразилия
Бразилия
Болгария
Болгария
Канада
Канада
Чили
Чили
Колумбия
Колумбия
Коста Рика
Коста Рика
Хорватия
Хорватия
Кипр
Кипр
Чехия
Чехия
Дания
Дания
Египет
Египет
Эстония
Эстония
Финляндия
Финляндия
Франция
Франция
Грузия
Грузия
Германия
Германия
Греция
Греция
Гонконг
Гонконг
Венгрия
Венгрия
Индонезия
Индонезия
Ирландия
Ирландия
Израиль
Израиль
Италия
Италия
Япония
Япония
Казахстан
Казахстан
Латвия
Латвия
Литва
Литва
Малайзия
Малайзия
Мексика
Мексика
Нидерланды (Голландия)
Нидерланды (Голландия)
Норвегия
Норвегия
Перу
Перу
Филиппины
Филиппины
Польша
Польша
Португалия
Португалия
Корея
Корея
Молдова
Молдова
Румыния
Румыния
Россия
Россия
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Сербия
Сербия
Сингапур
Сингапур
Словакия
Словакия
ЮАР
ЮАР
Испания
Испания
Швеция
Швеция
Швейцария
Швейцария
Таиланд
Таиланд
Турция
Турция
Украина
Украина
ОАЭ
ОАЭ
Великобритания
Великобритания
США
США
Вьетнам
Вьетнам

Ключевые преимущества Planet VPN

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Большая сеть серверов

Planet VPN предлагает множество VPN-локаций для выбора. Мы уже обеспечиваем подключение к серверам, в более чем в 60 странах, на 5 континентах. И мы не останавливаемся на достигнутом.

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Полная анонимность

Все пользовательские данные защищены надежными протоколами шифрования и самими функциями виртуальной сети. Кроме того, сервис Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, логи подключений - не ведутся

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Работает на всех платформах

Насладитесь всеми возможностями нашей глобальной сети VPN серверов, будь то Windows, macOS, iOS, Android, Smart TV, Linux или даже роутер! А поскольку мы предоставляем вам неограниченное переключение между серверами, вы всегда можете скрыть свой IP-адрес и защитить свою цифровую конфиденциальность!

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Защита от DNS- и IP-утечек

Все наши DNS серверы работают на высокой скорости, а Ваш DNS - трафик будет защищен сквозным шифрованием.

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Поддержка 24/7

Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам

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Узнайте, почему пользователи предпочитают Planet VPN

О наших серверах

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Надежные и безопасные серверы, без ограничений трафика

Наши защищенные серверы обеспечивают надежный уровень защиты, без ограничений по трафику

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Быстрые серверы

Современное оборудование позволяет серверам демонстрировать оптимальное сочетание производительности и скорости

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Маскирующие серверы

Используйте IP адреса наших серверов, расположенных по всему миру

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Поддерживаем все основные протоколы VPN

На наших серверах поддерживаются все протоколы безопасности (PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, IKEv2)

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Серверы для выделенных IP

Закажите выделенный IP адрес на сервере, подобранном исключительно для Ваших потребностей. Он будет использоваться только Вами, и IP не будет доступен в списке другим пользователям Planet VPN

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Высокоскоростные серверы для сервисов потокового вещания

Просмотр медиа-контента онлайн, без буферизации - это уже реальность. Наши серверы предлагают высокую потоковую скорость передачи

VPN - приложения для всех устройств

Planet VPN предлагает интуитивно понятные VPN-приложения, чтобы обеспечить онлайн-безопасность каждому пользователю

Planet VPN работает на всех устройствах

Windows macOS / OS X Linux Android iOS OpenVPN Router

Бесплатные VPN-расширения для всех Ваших любимых браузеров

Chrome Firefox Edge Opera Yandex
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Часто задаваемые вопросы (FAQs)

Может ли VPN изменить ваше местоположение?

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Да, VPN может изменить ваше виртуальное местоположение, перенаправив ваше интернет-соединение через серверы, расположенные в разных регионах. Когда вы подключаетесь к VPN-серверу, весь ваш интернет-трафик шифруется и отправляется через этот сервер, прежде чем достигнуть места назначения. Это означает, что веб-сайты и онлайн-сервисы видят IP-адрес VPN-сервера, а не ваш реальный IP-адрес. В результате создается впечатление, что ваше интернет-соединение происходит из места расположения VPN-сервера, что позволяет вам получать доступ к местному контенту других стран и выглядеть так, будто вы просматриваете веб-страницы из другого места.

Бесплатный VPN с сервером Канада

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Если вы ищете VPN с серверами в Канаде, Planet VPN заслуживает вашего внимания. Однако важно отметить, что канадские серверы относятся к премиум-версии, поэтому в бесплатной версии они недоступны. Перейдя на премиум-тариф Planet VPN, вы получаете доступ к канадским серверам, что гарантирует более высокую скорость соединения и стабильный доступ к специфическому канадскому контенту. Итак, чтобы получить беспрепятственный доступ к канадским серверам, обратите внимание на премиум подписку Planet VPN.

Бесплатный VPN с сервером Австралия

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Для тех, кто ищет VPN, использующий австралийские серверы, Planet VPN заслуживает внимания. Однако важно отметить, что австралийские серверы являются частью премиум-версии Planet VPN и не включены в бесплатный тарифный план. Используя премиум-версию Planet VPN, пользователи могут воспользоваться быстрым и стабильным соединением с австралийскими серверами, что идеально подходит для доступа к специфическому австралийскому контенту. Если вы нуждаетесь в первоклассном австралийском браузинге, советуем воспользоваться премиум подпиской Planet VPN.

Бесплатный VPN с выбором локации

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Planet VPN идеально подходит для тех, кто ищет бесплатный VPN с возможностью выбора локации. Мы предлагаем пожизненный доступ к 5 бесплатным серверам во Франции, Германии, Нидерландах, США и Великобритании. Это позволяет пользователям наслаждаться стабильным соединением в этих регионах. Для пользователей, которые хотят еще большего выбора, премиум-версия Planet VPN предлагает более 1200 серверов в 60 странах для удовлетворения различных потребностей в глобальном подключении. Выбирайте Planet VPN, чтобы получить полный и качественный опыт работы с VPN.

Бесплатный VPN с сервером Турция

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Бесплатный VPN с сервером Аргентина

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Для тех, кому нужен VPN с сервером в Аргентине, Planet VPN предлагает надежное решение. Однако важно знать, что аргентинский сервер относится к категории премиум-функций Planet VPN и не входит в бесплатный тарифный план. Оформив подписку на Planet VPN Premium, пользователи смогут наслаждаться быстрым и стабильным соединением с аргентинским сервером, идеально подходящим для доступа к аргентинскому контенту и обеспечения безопасности онлайн-взаимодействия. Чтобы беспрепятственно подключиться к Аргентине, воспользуйтесь премиум-версией Planet VPN.