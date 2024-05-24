Преимущества и возможности использования VPN сервера Польши

Planet VPN не хранит каких-либо логов активности своих пользователей, кроме того, жесткие диски наших ВПН серверов в Польше надежно зашифрованы: даже если диски будут извлечены из сервера для получения доступа к системным файлам - этого сделать не получится.

Получите дополнительный уровень безопасности посещая сайты знакомств и сайты для взрослых с бесплатным VPN Польши: интернет провайдер не сможет записать ваши логи активности, переданные вами данные и файлы, а для посещаемых сайтов ваша личность будет анонимна.

Кроме того, подключаясь к VPN Польши можно беспрепятственно использовать локальные сайты и сервисы, такие как: банки, государственные и административные службы, новостные сайты и тд.

Важным преимуществом VPN Польши является использование локальных библиотек мировых стриминговых сервисов Netflix, Amazon Video, Disney+, Youtube и др

Важным преимуществом VPN Польши является возможность скачивания любых торрентов. C Planet VPN - вам доступна любая информация, фильмы, книги, игры и многое другое.