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VPN для Linux - лучший бесплатный впн для Линукс

Самое надёжное и безопасное VPN-решение для Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, FreeBSD and SuSe

  • Максимальная скорость и доступ к BitTorrent
  • Анонимный и безопасный серфинг
  • Гарантия полного возврата средств в течение 30 дней

3 простых шага для установки Planet VPN

1. Выбрать страну
connect
Выберите предпочитаемую для подключения страну
    2. Загрузка
    download
    Загрузите файл конфигурации
      3. Настройка
      signin
      Импортируйте файл настроек в Linux VPN Client и подключитесь к VPN

        Скачайте Planet VPN для любого Linux устройства

        VPN (виртуальная частная сеть) может быть установлена на различных устройствах на базе Linux, включая настольные компьютеры, ноутбуки и серверы. Скрывая ваш IP-адрес и местоположение, виртуальные частные сети шифруют ваше интернет-соединение и не позволяют хакерам, интернет-провайдерам и другим внешним сторонам получить доступ к вашим данным. Наш бесплатный VPN для Linux может добавить важный уровень безопасности и спокойствия, независимо от того, работаете ли вы дома, посещаете другую страну или просто хотите безопасно просматривать веб-страницы со своего устройства Linux.

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        Planet VPN поддерживается любым клиентом OpenVPN. Приобретайте Premium, чтобы загрузить и использовать файлы конфигурации OpenVPN.
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        Конфигурация для OpenVPN доступна только в премиум подписке

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        Узнайте, почему бесплатный Planet VPN для Linux так популярен среди клиентов

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        Ключевые преимущества Planet VPN для Linux:

        Самый быстрый
        Самый быстрый
        Planet VPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
        Торренты
        Торренты
        Наслаждайся анонимным пользованием торрентов с помощью Planet VPN
        Надежное шифрование
        Надежное шифрование
        Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
        Защита ваших данных
        Защита ваших данных
        Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
        Анонимный
        Анонимный
        Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
        Широкая сеть
        Широкая сеть
        Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 60 стран
        Техническая поддержка
        Техническая поддержка
        Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам
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        Часто задаваемые вопросы (FAQs)

        Почему VPN не работает?

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        Если ваш VPN не работает, это может быть связано с плохим интернет-соединением, одновременной работой другого VPN или выбором неправильного сервера. Если эти распространенные проблемы не решаются, вы всегда можете обратиться в круглосуточную службу поддержки Planet VPN за дальнейшей помощью.

        Безопасны ли VPN-приложения?

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        Да, авторитетные VPN-приложения, такие как Planet VPN, безопасны. Planet VPN гарантирует, что ваши данные будут зашифрованы и не будут храниться логи ваших действий в Интернете, обеспечивая надежную защиту конфиденциальности. Кроме того, Planet VPN работает в соответствии со строгими законами о защите данных и применяет передовые меры безопасности для обеспечения сохранности вашей информации. Всегда выбирайте проверенный и надежный VPN-сервис, чтобы обеспечить свою безопасность в Интернете.

        Может ли VPN работать без интернета?

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        Нет, VPN не может работать без подключения к Интернету. VPN требует активного интернет-соединения, чтобы направлять ваш трафик через свои защищенные серверы. Planet VPN, как и все VPN, нуждается в подключении к интернету, чтобы шифровать ваши данные и обеспечивать безопасный просмотр веб-страниц.

        Какой протокол VPN я должен использовать?

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        Выбор лучшего протокола VPN зависит от ваших конкретных потребностей:

        • OpenVPN: известен своей надежностью и безопасностью, поэтому является популярным выбором для многих пользователей.
        • IKEv2/IPSec: Обеспечивает отличную безопасность и особенно хорош для мобильных устройств благодаря способности быстро восстанавливать соединение после перерывов.

        Planet VPN поддерживает несколько протоколов, включая OpenVPN и IKEv2/IPSec, а также StarGuard, что позволяет вам выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим требованиям. Для большинства пользователей OpenVPN является отличным универсальным вариантом благодаря балансу скорости и безопасности.

        Преимущества использования бесплатного VPN для Linux многочисленны. Для тех, кто ценит безопасность и конфиденциальность, Linux — популярная операционная система, и VPN может еще больше улучшить эти функции.

        • Во-первых, наш бесплатный VPN для Linux позволяет анонимно просматривать веб-страницы. Интернет-трафик шифруется, а IP-адреса пользователей скрываются при подключении к VPN-серверу. Это указывает на то, что их онлайн-привычки скрыты от посторонних глаз, таких как интернет-провайдер (ISP) или киберпреступники.
        • Пользователи могут подключаться к серверам в разных странах с помощью VPN, и их интернет-трафик будет распознаваться как исходящий из этой страны.
        • И последнее, но не менее важное: защищая пользовательский интернет-трафик от попыток взлома, Planet VPN повышает безопасность. Пользователи Linux уже знают о надежных функциях безопасности операционной системы, а наш сервис обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Даже если хакер перехватит интернет-трафик пользователя, VPN-шифрование гарантирует, что он не сможет прочитать данные.

        Наконец, использование бесплатного VPN в Linux дает много преимуществ, включая анонимность и повышенную безопасность. Учитывая эти преимущества, понятно, почему среди пользователей Linux растет популярность Planet VPN.