Принципы проверки WebRTC-утечки
Главным идентификатором пользователя в сети Интернет выступает IP-адрес. Он бывает локальным и публичным. В ходе вирусной проверки системой выдается оба типа адресов.
Если говорить о публичных IP, то они являются уникальными ииспользуются, чтобы служить инструментом определения каждого пользователя в Интернете. Когда вы включаете VPN, ваш реальный адрес скрывается и другим лицам виден тот, который соответствует серверу подключения через виртуальную частную сеть. Пользователю предоставляется полная информационная защита и конфиденциальность в сети.
Если реальный IP будет обнаружен через WebRTC, когда вы используетеVPN, это говорит о том, что посторонние лица смогут видеть его ииспользовать для пользовательской идентификации. Достаточно провести тест WebRTC Leak, чтобы понять, обнаруживается ли ваш адрес. И если да - значит конфиденциальность подорвана.
IP локального типа не является уникальным, так как его назначает роутер и в последствии может повторно использоваться другими роутерами в разных точках планеты. Если сторонним лицом идентифицируется локальный IP, нетникакой угрозы для пользовательских данных. Если вы проводите WebRTCLeak Test и этот адрес отображается, то все безопасно и корректно, поскольку ваша приватность остается под защитой.
Проверка на утечку WebRTC от Planet VPN
Если не использовать VPN, риски кибербезопасности существенно возрастают, а ваши данные уже не защищены полностью, следовательно, они могут быть украдены хакерами и злоумышленниками. Вам поможет онлайн-проверка сайта. Для этого вам следует выполнить несколько процедур:
- отключить виртуальную частную сеть и открыть данную страницу на новой вкладке в браузере;
- записать в документе или в блокноте список видимых IP;
- закрыв эту вкладку, включить VPN;
- снова открыть страницу в новой вкладке и проверить, выдается ли один из записанных адресов – если да, значит утечка присутствует;
- если после теста результаты выдают отсутствие утечки (Вы не видите ранее записанных адресов), значит, вы в полной безопасности.
Утечка IP через WebRTC – это неприятно и может обратиться катастрофическими последствиями, если вовремя не предпринять меры безопасности.
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Что собой представляет утечка WebRTC
Технология Web Real-Time Communication позволяет браузерам общаться между собой без привлечения посреднического сервера. Таким образом, поддерживается высокая скорость и время отклика при серфинге в сети. Чаще всего это крайне важно при прямых трансляциях, использовании сервиса Twitch и ему подобных, где значение пинга играет весомую роль. Другими словами, WebRTC – это способ взаимодействия поисковиков между собой в реальном времени. Выступает в виде особой технологии с общими стандартами, что позволяет браузерам коммуницировать друг с другом без промежуточных серверов. Такой способ обеспечивает максимальную скорость подключения и минимальную задержку в процессе работы приложений, видеочатов и трансляций.
Поиск и подключение устройств друг к другу происходит посредством IP адреса. Если посторонний субъект перехватит адрес и воспользуется им для идентификации пользователя, это означает, что происходит утечка. Такое явление представляет собой опасность пользовательской конфиденциальности, следовательно, в уже не сможете серфить в Интернете в защищенном режиме. Очень часто WebRTC-утечки упускаются из виду или не воспринимаются как серьезная угроза, хотя напрасно.
С Planet VPN любая киберопасность предотвращается быстро и качественно, а вы сможете защитить свою приватность и личные данные от постороннего проникновения.
WebRTC - утечка и взаимосвязь с конфиденциальностью данных
Проблема с WebRTC заключается в том, что этот стандарт использует более продвинутые методы для выявления IP-адресов, чем те, которые используются при «стандартном» обнаружении IP-адресов.
Как WebRTC определяет мои IP-адреса?
Адреса выявляются с помощью протокола ICE, который активизирует STUN/TURN-серверы для обнаружения. То есть браузеру ставится прямой вопрос «Какой у меня публичный адрес IP?». Но процесс коммуникации упрощается, даже если устройства расположены крайне далеко друг от друга. Через серверы идет вычисление IP, причем слишком быстро и просто.
STUN/TURN-серверы
ICE-протокол обнаруживает адрес, которій выступает в роли публичного IP, и открывает доступ ко всем личным файлам пользователя. Вредоносным ресурсом будут задействоваться STUN/TURN-серверы, чтобы искать потенциальный хост, таким образом, обманывая браузер и провоцируя его показать реальный IP. Потом уже следует несанкционированная идентификация и риск кражи файлов.
Обнаружение хоста
Но отдельная благодарность брандмауэрам, которые скрывают IP от сайтов и STUN/TURN-серверов. Однако протокол ICE все-таки собирает все адреса и легко считывает их с пользовательского устройства.
У многих устройств есть несколько IP, связанные между собой за счет используемого оборудования.
Чаще всего, компьютерам присваиваются локальные IPv4-адреса и при их выявлении никакой угрозы конфиденциальности не возникает. Другое дело, есть будет разоблачен IPv6-адрес, который напрямую связан с безопасностью и приватностью юзера.
Последний выступает в роли публичного IP, следовательно, является уникальным. ICE-протокол обнаруживает его и открывает доступ ко всем личным файлам пользователя.
Защита от WebRTC-утечки через Planet VPN
Технологии Planet VPN постоянно совершенствуются, следуя за изменчивым рынком и нарастающими угрозами в сети Интернет. Благодаря новым решениям удается поддерживать конфиденциальность пользователей на высоком уровне. Только с надежным VPN вы сможете получить гарантированную защиту от утечек, ведь при посещении сайтов под VPN, все ваши реальные IP скрываются и маскируются под адрес сервера подключения, таким образом злоумышленники не могут отследить вас в Интернете.
Однако у некоторых обозревателей проявляется нетипичная агрессия, в частности, во время команд сохранения данных с предыдущих вкладок. Например, происходит такая ситуация: вы открываете чистую вкладку и потом включаете VPN, значит, реальный IP кэшируется в памяти. Присутствует высокая вероятность, что данные сохранятся даже после обновления страницы, следовательно, уже нарушается пользовательская конфиденциальность.
Используя расширение Planet VPN для Chrome, Firefox и мобильных устройств на базе Android и iOS, вы сможете быстро и эффективно решить все проблемы уязвимости. В меню настроек можно отключить WebRTC и гарантировать себе безопасный режим серфинга в Интернете.
Помните о том, что WebRTC – это новая технология и она должна быть под постоянным контролем, чтобы вовремя предупреждать риски и не допускать утечки информации.