С таким количеством вариантов на рынке, найти лучший бесплатный VPN для Netflix может быть непросто. Однако мы провели для вас исследования и можем с уверенностью сказать, что Planet VPN - лучший вариант из всех существующих. Он не только бесплатный, но и не имеет ограничений, которые есть у других VPN для Netflix, например, ограничение по количеству данных или возможность смотреть трансляции только в течение нескольких часов. С Planet VPN вы получите полный доступ к библиотеке Netflix практически из любой точки мира с помощью надежного VPN для Netflix!

Зачем нужен VPN для Netflix?

Если вы пытаетесь получить доступ к Netflix из другой страны, вы можете обнаружить, что контент, который вы хотите посмотреть, недоступен в вашем текущем регионе. К счастью, есть способ обойти эту проблему, используя VPN-сервис. VPN, или виртуальная частная сеть, позволяет изменить ваш IP-адрес, чтобы он отображался, будто вы пользуетесь Netflix из США. Таким образом вы получаете полный доступ к библиотеке Netflix в этой стране, что позволяет вам смотреть все передачи и фильмы, которые хотите.

Существует множество VPN, но не все они способны использовать Netflix. На самом деле, Netflix печально известен своей надежной технологией отслеживания VPN. Это означает, что даже если вы найдете надежный VPN, способный открыть Netflix, он может иметь ограничения, такие как лимит данных, или позволять вам смотреть трансляции только в течение нескольких часов. Именно поэтому мы рекомендуем наш VPN-сервис, чтобы вы получили лучший бесплатный VPN для Netflix в 2024 году. С нашим VPN-сервисом вы сможете получить доступ к своему аккаунту Netflix практически в любом месте.

Planet VPN использует шифрование военного класса, чтобы скрыть ваш IP-адрес и местоположение. Благодаря этому никто, включая вашего интернет-провайдера или государственные органы, не сможет отследить вашу онлайн-активность. Кроме того, весь ваш трафик проходит через серверы Planet VPN, поэтому ваш интернет-провайдер не сможет ограничить вашу скорость или отследить сайты, к которым вы пытаетесь получить доступ.