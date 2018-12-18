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Бесплатный VPN для IOS - скачать для iPhone и iPad

Planet VPN

Самое надёжное и безопасное VPN-решение для iPhone или iPad

  • Мощное шифрование жесткого диска активно на серверах по всему миру
  • Строгая политика отсутствия записей о пользователе
  • Не требуется регистрация или предоставление персональных данных
  • Отсутствуют ограничения на время использования, трафик или пропускную способность
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3 простых шага для установки Planet VPN

1. Скачать
download
Скачайте приложение Planet VPN из App Store
    2. Запустить
    signin
    Запустите приложение
      3. Подключиться
      connect
      Выберите сервер и подключитесь к VPN

        Загрузите Planet VPN для своих устройств Apple

        Planet VPN можно установить на устройства iOS, такие как iPhone и iPad. Настроив VPN, вы можете повысить безопасность и конфиденциальность своих действий в Интернете, анонимно просматривать веб-страницы и защищать свои личные данные. При подключении к общедоступным сетям Wi-Fi, которые часто не защищены и подвержены кибератакам, вы должны использовать наш бесплатный VPN для iOS устройств. Ваша онлайн-активность останется конфиденциальной и безопасной, если ваше интернет-соединение зашифровано с помощью VPN.

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        Ключевые преимущества Planet VPN для iOS:

        Обеспечивает конфиденциальность
        Обеспечивает конфиденциальность
        Для нашего бесплатного приложения VPN для iOS защита конфиденциальности пользователей - приоритет. У нас строгая политика отсутствия логов и мы не передаем данные третьим лицам. Кроме того, наши серверы по всему миру защищены мощным шифрованием жесткого диска
        Самые быстрые соединения
        Самые быстрые соединения
        Planet VPN предлагает самые высокие скорости соединения на рынке
        Torrents
        Torrents
        Используйте торренты анонимно на своем устройстве iOS, скрывая свой онлайн-идентификатор
        Функция Kill Switch
        Функция Kill Switch
        Наше приложение автоматически блокирует все трафик в случае потери VPN-соединения, предотвращая передачу незашифрованного трафика.
        Без ограничений по времени и пропускной способности
        Без ограничений по времени и пропускной способности
        Planet VPN предлагает пожизненный доступ к неограниченной пропускной способности и передаче данных. Это означает, что вы можете просматривать, стримить и загружать столько контента, сколько захотите
        Обширная сеть
        Обширная сеть
        Мы предоставляем услуги VPN в более чем 60 странах, давая вам широкий выбор локаций
        Надежное шифрование
        Надежное шифрование
        OpenVPN - самый безопасный протокол шифрования для устройств iOS
        Поддержка
        Поддержка
        Наш веб-сайт предлагает круглосуточную помощь по сложным вопросам через систему живого чата или электронной почты

        Реальные отзывы о Planet VPN с различных площадок

        Trustpilot
        star star star star
        Оценка 4.8 из 5 141 отзыв
        Google Play
        star star star star
        Оценка 4.8 из 5 817k отзывов
        10 000 000+ Скачиваний
        App Store
        star star star star
        Оценка 4.8 из 5 173k отзывов
        20 000 000+ Скачиваний

        Часто задаваемые вопросы (FAQs)

        Какой бесплатный VPN лучше для iPhone?

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        Planet VPN обеспечивает бесперебойную работу для пользователей iPhone. Насыщенный удобными функциями и первоклассными протоколами безопасности, он гарантирует конфиденциальность и высокую скорость соединения. Политика отсутствия логов и надежное шифрование позволяют пользователям iPhone безопасно просматривать веб-страницы и получать доступ к любимому контенту. Идеальное решение для тех, кто ценит функциональность и безопасность.

        Какой бесплатный VPN лучше всего подходит для Pubg?

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        Существует множество вариантов VPN, как платных, так и бесплатных. Для любителей PUBG Planet VPN предоставляет совершенно бесплатный, стабильный игровой опыт без задержек. Оптимизированные серверы обеспечивают устойчивое соединение и уменьшают лаги в игре. Planet VPN позволяет игрокам наслаждаться PUBG из любого региона без лимитов. Кроме того, дополнительный уровень безопасности защищает ваши данные во время игры!

        Что такое бесплатный VPN для iPhone?

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        Помимо нескольких других вариантов, Planet VPN предлагает любителям iPhone бесплатный, надежный и простой способ сохранить свою цифровую конфиденциальность. Шифруйте свои действия в сети и маскируйте свой IP-адрес, чтобы получить безлимитный доступ в интернет. Интуитивно понятный дизайн делает его идеальным выбором для пользователей iPhone, которым нужна надежная защита в Интернете. Выходите в интернет безопасно с Planet VPN!

        Где находится VPN на моем телефоне?

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        Для простого использования VPN на вашем телефоне попробуйте приложение Planet VPN. Просто загрузите и установите Planet VPN из магазина приложений, откройте приложение и нажмите «Подключить», чтобы установить защиту вашего интернет-соединения. Статус VPN будет отображаться в строке уведомлений вашего телефона, что позволит легко определить, когда вы подключились. Не нужно копаться в настройках - Planet VPN делает защиту вашего соединения быстрой и простой.

        Какой VPN лучше для iPhone?

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        Когда речь идет о поиске лучшего VPN для вашего iPhone, Planet VPN - лучший выбор. Он предлагает удобный интерфейс, высокоскоростные серверы и надежные средства защиты. Приложение не требует регистрации, что делает его простым в настройке и использовании. С Planet VPN вы сможете наслаждаться безопасным браузингом, потоковым вещанием и доступом к местным ресурсам во время путешествий - и все это всего за несколько нажатий.

        Как работает VPN на iPhone?

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        Использовать VPN на iPhone очень просто с Planet VPN. Загрузив и установив приложение, откройте его и нажмите «Подключить», чтобы защитить свое интернет-соединение. Приложение шифрует ваши данные и направляет их через защищенный сервер, защищая вашу конфиденциальность и гарантируя, что ваши действия в Интернете останутся приватными. Статус VPN будет отображаться в строке состояния вашего телефона, так что вы всегда будете знать, что ваше соединение защищено.

        В современном мире, где конфиденциальность и безопасность в Интернете становятся все более и более важными, использование нашего сервиса Planet VPN дает ряд преимуществ. Ниже приведены некоторые преимущества использования бесплатного VPN для iOS:

        • Повышенная безопасность: когда вы используете VPN, ваш интернет-трафик шифруется, что затрудняет перехват и чтение ваших данных. Это особенно важно, если вы часто используете незащищенные общедоступные сети Wi-Fi, которые могут подвергать вас взлому и другим онлайн-угрозам.
        • Защита конфиденциальности: скрывая ваш IP-адрес и затрудняя отслеживание ваших действий в Интернете, наш бесплатный VPN для iPhone и iPad также может помочь защитить вашу конфиденциальность в Интернете.
        • Повышение производительности: время от времени использование бесплатного VPN для устройств iOS может повысить скорость интернета, особенно если вы подключаетесь к серверу, расположенному ближе к вашему местоположению.
        • Блокировка рекламы и вредоносных программ: некоторые VPN-сервисы включают в себя блокировщики рекламы и вредоносных программ. Эти функции защитят ваше устройство от вредоносных программ и не позволят рекламе следить за вашими действиями в Интернете.

        В целом, использование Planet VPN на iPhone и iPad имеет много преимуществ, от улучшенной безопасности до защиты конфиденциальности.