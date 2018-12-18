VPN для Яндекс Браузера - бесплатное впн расширение для Яндекса

Planet VPN - Лучшее впн расширение для Яндекс Браузера
Конфиденциальность
Анонимный просмотр
Благодаря лучшему VPN для Яндекс Браузера, ваш реальный IP-адрес никто не видит, соблюдается полная конфиденциальность и анонимность, поскольку IP изменяется на адрес другой страны через доступный сервер подключения.
Бесплатное ВПН расширение для Яндекс Браузера дает возможность пользоваться любыми социальными сетями, посещать региональные сайты, ресурсы не зависимо от того, где вы сейчас находитесь. Вы сможете посетить любой сайт, который вам нужен, и никто не будет следить за вашими действиями.
Стабильное соединение
Наш VPN для Яндекс Браузера имеет множество серверов для подключения, расположенных практически на всех материках, что свидетельствует о бесперебойном соединении и возможности организовать качественный и стабильный поток данных.
Защита
100% безопасное соединение
Доступ к приватным данным пользователям, которые хранятся в памяти ПК или мобильного устройства, защищены и скрыты от посторонних лиц. С расширение Planet VPN в вашем Яндекс Браузере вам гарантируется полная безопасность передаваемой информации, платежных данных, переписок, чтобы комфортно и анонимно работать и общаться в сети Интернет.
Скрывает ваш трафик
Благодаря смене реального IP на адрес сервера, расположенного в другой стране, никто не сможет за вами следить и узнать ваше географическое положение. Трафик скрывается не только от чужих глаз злоумышленников, но даже от вашего провайдера.
Безопасный Wi-Fi
Если вы подключаетесь к общественной сети Wi-Fi в кафе, в торговом центре, на заправке или любом другом месте, наше впн расширение позаботится о том, чтобы предотвратить любую утечку вашего трафика, ваших персональных данных и платежной информации при совершении онлайн покупок или расчетов. Вам больше не нужно бояться общественных сетей в незнакомых местах.
Защита
Шифрование данных
Благодаря использованию эффективных протоколов шифрования удается защитить трафик пользователя и скрыть его от посторонних лиц. VPN расширение для Яндекс Браузера позволяет скрыть всю историю поиска, а также обеспечить полную анонимность в Интернете.
Повсеместная защита
Доступная защита на всех устройствах, которыми вы пользуетесь. Вы можете установить расширение VPN для Яндекс Браузера на вашем ПК или ноутбуке, и использовать свой аккаунт одновременно на нескольких устройствах.
Предотвращение наблюдения
Технологии шифрования позволяют защитить все личные данные и файлы пользователя, риск наблюдения и слежки за вашими действиями третьими лицами сводится практически к нулю.
3 простых шага для установки Planet VPN для Яндекс Браузера бесплатно
Часто задаваемые вопросы (FAQs)
Какой бесплатный VPN лучше для Яндекс Браузера?
Сервис Planet VPN можно назвать одним из лучших на сегодняшний день, с которым вы получаете высококачественные и эффективные услуги использования виртуальной частной сети на любом компьютерном или мобильном устройстве. Пользователю доступен бесплатный ВПН для Яндекс Браузера, который гарантирует полную конфиденциальность и защиту данных. С Яндекс VPN plugin ваш ПК или смартфон защищены от несанкционированного доступа, вы можете серфить в Интернете анонимно и никто не сможет отслеживать реальный IP.
Как скачать VPN для Яндекс Браузера?
Чтобы скачать ВПН для Яндекс Браузера, вы можете посетить официальный интернет-магазин и воспользоваться прямой ссылкой для скачивания расширения. Процесс занимает считанные минуты, следуйте инструкции.
Как изменить VPN в Яндекс Браузере?
Когда ваше VPN Яндекс расширение уже работает, вам необходимо выбрать в списке предложенных серверов разных стран любой удобный вариант для подключения. Выбрали – подсоединились. Если желаете сменить страну VPN, отключитесь от предыдущего соединения и подключитесь к новому.
Как установить VPN в Яндекс Браузер?
Чтобы установить ВПН для Яндекс Браузера, следуйте таким действиям:
- зайти в меню настроек браузера;
- выбрать раздел Дополнительно;
- кликнуть на Расширения;
- в поисковой строке ввести Planet VPN;
- скачать VPN плагин для Яндекс Браузера и добавить в панель;
- кликнуть на иконку расширения в панели браузера;
- зарегистрировать аккаунт (по желанию);
- выбрать сервер для подключения;
- подтвердить соединение нажав кнопку "Подключиться";
- для отключения нажмите "Отключиться"
Как включить ВПН в Яндекс Браузере на телефоне?
В мобильной версии – на смартфоне или планшете, установка расширений не поддерживается. Для использования VPN на мобильных устройствах, воспользуйтесь приложениями Planet VPN для iOs и Android.
Яндекс браузер — популярный веб-браузер. Использование бесплатного VPN для Яндекс браузера имеет ряд преимуществ.
Во-первых, наш бесплатный VPN для Яндекса может повысить конфиденциальность в Интернете за счет шифрования пользовательских данных и сокрытия IP-адреса пользователя. Это затрудняет отслеживание действий пользователей в Интернете третьими лицами. ВПН в браузере также не ведет журналы действий пользователей, что означает, что пользователи могут наслаждаться приватным просмотром веб-страниц, не беспокоясь о том, что их действия в Интернете могут быть отслежены.
Во-вторых, бесплатный VPN для Яндекс браузера может обеспечить дополнительную безопасность при работе в сети. Технология VPN шифрует данные, передаваемые между устройством пользователя и Интернетом, не позволяя хакерам и другим киберпреступникам перехватывать конфиденциальную информацию, такую как пароли, данные кредитной карты и личную информацию.