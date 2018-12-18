VPN для Firefox - скачать бесплатное расширение

Наслаждайтесь свободой интернета с нашим расширением:
Анонимный просмотр
бесплатный VPN для Firefox позволяет пользователям посещать любимые сайты. Все это осуществляется в анонимном режиме за счет изменения реального IP-адреса посредством подключения к серверам других стран;
Стабильное соединение
благодаря наличию множества серверов и применению эффективных технологий удается обеспечить хороший информационный поток без риска сбоя, ваше соединение через лучший VPN для Firefox всегда будет стабильным.
100% безопасное соединение
все личные данные и файлы пользователя остаются в секрете, никто не сможет к ним проникнуть, поскольку для вас установлен защитный барьер, вся работа в сети абсолютно безопасна и надежна;
Прячет ваш трафик
трафик будет скрыт от провайдера и посторонних лиц за счет изменения реального IP;
Блокирует подозрительные сайты
ВПН для Firefox позволяет не только анонимно серфить в сети, но и фильтрует веб-ресурсы, блокируя все подозрительные и вредоносные сайты.
Шифрование данных
Planet VPN for Firefox использует RSA 2048 bit шифрование для соединения, которое осуществляется через надежные мировые cерверы. Благодаря этому пользователь остается анонимным в сети, скрывается вся история его поисковых запросов;
Повсеместная защита
вы можете скачать ВПН для Firefox на компьютер или ноутбук и обеспечить одновременную защиту на всех компьютерных гаджетах, которыми вы пользуетесь;
Предотвращение наблюдения
благодаря технологиям шифрования и создания анонимности для пользователя все приватные данные остаются скрытыми от третьих лиц, тем самым сводится до минимума риск наблюдения и слежения из внешнего мира;
3 простых шага для бесплатной установки Planet VPN для Firefox
Почему стоит выбрать лучшее бесплатное VPN-расширение для Firefox – Planet VPN?
Посещайте сайты, которые вы любите
благодаря VPN для Firefox можно анонимно заходить на ваши любимые сайты;
Смарт фильтры
Настраивайте VPN и выбор локации, блокировщик рекламы, запись истории и другие функции индивидуально для каждого сайта
Высокая скорость соединения
VPN для Firefox ориентирован на удовлетворение потребностей клиентов и всегда поддерживает хорошее соединение;
Множество VPN-локаций
подключая лучший VPN для Firefox, вы можете выбирать сервер из предложенного списка стран – США, Австралия, страны Европы, страны Азии.
Полная анонимность
все пользовательские данные защищены протоколами шифрования и самими функциями виртуальной сети;
Превосходная надежность и безопасность соединения
с помощью VPN для Firefox клиент получает анонимный режим посещения сети, все его данные и приватная информация скрыты от посторонних лиц, даже от провайдера;
Надежные методы шифрования
использование наиболее эффективных протоколов для защиты трафика и личных данных клиента;
Доступ к контенту со всего мира
Доступ к множеству контента по всему миру
Работа на нескольких устройствах
вы можете скачать ВПН для Firefox на свой компьютер и ноутбук одновременно и пользоваться свободным Интернетом.
Потоковое воспроизведение видео и музыки
слушайте музыку прямо в сети, нет ограничений по трансляции видео, качество медиафайлов всегда на высоте.
Круглосуточная поддержка
эксперты компании на связи в любое время и всегда могут помочь, дать рекомендации и советы, как решить возникшую ту или иную проблему клиента.
Узнайте, почему бесплатный Planet VPN для Firefox так популярен среди клиентов
Часто задаваемые вопросы (FAQs)
Как включить VPN в Firefox?
Чтобы включить VPN в Firefox, необходимо выполнить следующие действия:
- в браузерной панели нажать на кнопку Planet VPN;
- выбрать сервер для подключения;
- подтвердить соединение.
Как установить VPN на Firefox?
Чтобы установить VPN на Firefox, необходимо выполнить следующие действия:
- зайти в меню настроек браузера;
- выбрать раздел Дополнительно;
- кликнуть на Расширения;
- в поисковой строке ввести Planet VPN;
- скачать VPN плагин для Firefox и добавить в панель;
- кликнуть на иконку расширения в панели браузера;
- зарегистрировать аккаунт (по желанию);
- выбрать сервер для подключения;
- подтвердить соединение нажав кнопку "Подключиться";
- для отключения нажмите "Отключиться".
Как отключить VPN в Firefox?
Если вы больше не хотите серфить в Интернете через ВПН для Firefox, достаточно просто отключить его:
- в браузерной панели нажать на кнопку Planet VPN;
- отключить соединение;
- подтвердить все действия.
Где скачать бесплатный VPN для Firefox без регистрации?
Если желаете использовать бесплатный VPN для Firefox, вы можете подключить Planet VPN, который доступен для браузера Firefox в виде бесплатного расширения.
Где найти бесплатные прокси серверы?
Planet VPN предлагает всем своим клиентам бесплатные прокси серверы, чтобы комфортно пользоваться сетью Интернет. Вы сможете скрывать свой IP, чтобы анонимно и безопасно серфить без риска кражи личных данных.
Виртуальная частная сеть важна для защиты вашей конфиденциальности и безопасности в Интернете. Учитывая растущие риски киберугроз и слежки, использование VPN в браузере Firefox может дать значительные преимущества. Вот некоторые из преимуществ использования нашего бесплатного VPN для Firefox.
Во-первых, наш бесплатный ВПН для браузера Firefox может шифровать ваш интернет-трафик, делая невозможным перехват или чтение ваших данных. Это особенно важно при использовании общедоступных сетей Wi-Fi, где хакеры могут получить доступ к вашей личной информации. С Planet VPN ваши данные защищены, а история посещенных страниц остается конфиденциальной.
В-третьих, Planet VPN может помочь вам избежать целевой рекламы и отслеживания. Маскируя свой IP-адрес и местоположение, вы можете запретить веб-сайтам и рекламодателям отслеживать ваше поведение в Интернете и показывать персонализированную рекламу. Это особенно важно для тех, кто ценит свою конфиденциальность и не хочет быть заваленным неактуальной рекламой.
Наконец, наш бесплатный VPN для Firefox может обеспечить дополнительный уровень безопасности при работе в Интернете. ВПН может предотвратить доступ вредоносных веб-сайтов и фишинговых атак к вашей личной информации, скрывая ваш IP-адрес и шифруя ваши данные.
В целом, использование бесплатного ВПН в браузере Firefox может значительно улучшить вашу конфиденциальность, безопасность и свободу в Интернете. С таким количеством преимуществ легко понять, почему все больше и больше людей используют VPN для своей защиты в Интернете.