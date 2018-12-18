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Настройка VPN на роутере Wi-Fi — лучшая настройка ВПН для вас

Самое надежное и безопасное VPN-решение для маршрутизаторов

  • Максимальная скорость и доступ к BitTorrent
  • Анонимный и безопасный серфинг
  • Гарантия полного возврата средств в течение 30 дней

3 простых шага для установки VPN на ваш роутер

1. Войти в систему
signin
Создайте логин и пароль для соединения с роутером
    2. Выбрать страну
    connect
    Выберите предпочитаемую страну для подключения на загруженной странице, чтобы получить L2TP-сервер или IP адрес
      3. Обновить
      download
      Обновите конфигурацию вашего маршрутизатора с этими данными
        Скачать конфигурации

        Planet VPN будет работать на этих роутерах

        Подключите ваш:

        • Asus
        • D-link
        • TP-link
        • WAVLINK
        • Tenda
        • ZyXEL
        • Keenetic
        • Mikrotik
        • PfSense
        • Teltonika
        • MERCUSYS
        • Huawei
        • Open WRT
        • DD-WRT
        • Xiaomi

        Если на вашем роутере встроенная прошивка, возможно потребуется ее обновление

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        Узнайте, почему клиентам нравится лучшее VPN расширение для роутера - Planet VPN

        Скачать конфигурации

        Ключевые преимущества Planet VPN для Windows

        Самый быстрый
        Самый быстрый
        Planet VPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
        Торренты
        Торренты
        Наслаждайся анонимным пользованием торрентов с помощью Planet VPN
        Анонимный
        Анонимный
        Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
        Защита ваших данных
        Защита ваших данных
        Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
        Надежное шифрование
        Надежное шифрование
        Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
        Широкая сеть
        Широкая сеть
        Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 60 стран
        Техническая поддержка
        Техническая поддержка
        Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам
        Скачать конфигурации

        VPN или виртуальная частная сеть необходима для защиты ваших действий в Интернете, особенно при использовании общедоступной сети Wi-Fi или доступе в Интернет из удаленного места. Обычно VPN устанавливаются на отдельные устройства, такие как настольные компьютеры, ноутбуки и смартфоны. Однако использование конфигурации VPN на роутере дает еще больше преимуществ, что делает его идеальным решением для защиты всей вашей домашней сети.

        Одним из наиболее важных преимуществ использования VPN конфигурации на роутере является автоматическая защита всех устройств в вашей сети. Сюда входят все ваши умные домашние устройства, игровые приставки и проигрыватели потокового мультимедиа. Это означает, что вся ваша домашняя сеть защищена одним VPN-подключением, что избавляет вас от необходимости настраивать отдельные приложения для каждого устройства.

        Еще одним преимуществом использования VPN на вашем маршрутизаторе является то, что он обеспечивает полную анонимность и конфиденциальность для всех ваших устройств. Ваши действия в Интернете шифруются и перенаправляются через VPN-сервер, маскируя ваш IP-адрес и обеспечивая конфиденциальность вашей истории посещенных страниц и личной информации.

        Таким образом, VPN на вашем маршрутизаторе — это надежный и удобный способ защитить всю вашу домашнюю сеть и следить за своей конфиденциальностью в Интернете.