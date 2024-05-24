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Бесплатный VPN в Японии

  • Поддержка на всех популярных устройствах
  • Быстрое и безопасное подключение
  • Защита для ваших онлайн-платежей
Бесплатный VPN для
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planet japan

Станьте гражданином мира - подключитесь к VPN серверу Японии через Planet VPN и пользуйтесь необходимыми интернет ресурсами. Благодаря надежному шифрованию интернет соединения - ваши личные данные будут в безопасности, а реальный IP-адрес скрыт.

Если вы подключаетесь к VPN серверу Японии находясь в Японии, то вы можете с уверенностью использовать общественные точки доступа Wi-Fi в кафе, автозаправочных станциях, аэропортах и других местах. С включенным ВПН такие бесплатные сети, в отличии от прямого подключения к ним, больше не грозят кражей личных данных, банковских данных, паролей или любой другой конфиденциальной информации, передаваемой вашим устройством через них. Ваш трафик полностью шифруется, личные данные, пароли и другая конфиденциальная информация будут защищены, а реальный IP-адрес скрыт.

3 шага, чтобы получить Японский IP с Planet VPN

Шаг 1

download

Для начала использования вам достаточно нажать на одну из кнопок “Скачать бесплатно” на данной странице. Наш впн поддерживает все популярные операционные системы и устройства.

Шаг 2

connect

После нажатия на кнопку в зависимости от того, с какого устройства вы зашли на сайт, начнется либо скачивание приложения на ваш ПК, либо вы попадете в магазин приложений (Play Market или Apple Store), где сможете бесплатно скачать программу на смартфон.

Шаг 3

secure

После скачивания приложения, устанавливаем и запускаем его. В списке серверов выбираем нужный нам бесплатный vpn сервер. В данном случае подключаемся к бесплатному vpn в Японии.

Ваше устройство подключается к выбранному бесплатному серверу, и вы получаете полностью защищенное и надежное соединение. При чем, для начала использования приложения Planet VPN вам даже не нужно регистрироваться и вводить свои персональные данные. Достаточно запустить программу и начать работать.

Бесплатный VPN для
windows
download

Преимущества и возможности использования VPN сервера Японии

Planet VPN не хранит каких-либо логов активности своих пользователей, кроме того, жесткие диски наших ВПН серверов в Японии надежно зашифрованы: даже если диски будут извлечены из сервера для получения доступа к системным файлам - этого сделать не получится.

Получите дополнительный уровень безопасности посещая сайты знакомств и сайты для взрослых с бесплатным VPN Японии: интернет провайдер не сможет записать ваши логи активности, переданные вами данные и файлы, а для посещаемых сайтов ваша личность будет анонимна.

Кроме того, подключаясь к VPN Японии можно беспрепятственно использовать локальные сайты и сервисы, такие как: банки, государственные и административные службы, новостные сайты и тд.

Важным преимуществом VPN Японии является использование локальных библиотек мировых стриминговых сервисов Netflix, Amazon Video, Disney+, Youtube и др

НАМ ДОВЕРЯЕТ УЖЕ БОЛЕЕ 10 МЛН. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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Не отслеживаем данные, не ведем логи подключений, Надёжные cерверы с шифрованием VPN канала

Бесплатный VPN для
windows
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