Экономьте на авиабилетах с Planet VPN!

Как туристические компании регулируют цены в зависимости от вашего гео-расположения?

В век Интернет-технологий далеко шагнул и маркетинг. Теперь туристическим компаниям проще регулировать сбыт своих услуг, а в частности продажу авиабилетов. Они очень часто для увеличения спроса на авиабилеты для отдельных регионов, делают скидки и занижают цены, а для других регионов, где спрос итак высок, повышают цены на авиабилеты.

Как они это делают? - Всё просто, сайты агентств и туристических компаний получают ваш IP и по нему определяют ваше местоположение. После чего, на основе вашего местоположения они показывают вам цены, которые назначили для вашего региона.