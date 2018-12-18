Анонимный интернет серфинг и просмотр сайтов с бесплатным VPN

Зачем нужна анонимность при интернет-серфинге?
Предположим, вы решили купить что-то онлайн в интернет магазине и вводите данные своей карты, как провайдер, так и злоумышленник может легко перехватить ваши данные и воспользоваться ими в своих целях. То же самое при заполнении любых форм с личной информацией.
Даже простая онлайн-переписка на сайтах знакомств или в социальных сетях может стать достоянием общественности, если соединение между вами и веб-сервисом не будет надежно зашифровано.
Planet VPN — лучший анонимный VPN-сервис
Пользуйтесь передовым сервисом VPN сервис с быстрыми серверами и надежным шифрованием ваших данных. Множество наших серверов расположены в различных странах мира, широкие быстрые каналы и полное отсутствие логов, а так же анонимность оплаты - это то, что отличает Planet VPN от всех конкурентов.
Мы никак и никогда не регистрируем ваш интернет-трафик, поэтому никто не сможет идентифицировать вас по IP-адресу или метке времени.
Planet VPN не предоставляет вашу информацию никому. И поскольку мы не храним никакие логи и журналы, то ваши данные не смогут попасть к кому-либо.
Как начать просматривать веб-сайты анонимно?
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Защитите личные данные от посторонних
Если вы не используете VPN, то очень легко отследить и перехватить ваши данные. Интернет-провайдеры отслеживают и записывают ваши действия и делятся информацией с другими организациями.
Эти организации используют ваши данные, чтобы на основе анализа показывать завышенные цены. Не говоря уже о уязвимости для киберпреступности и слежки, особенно при подключении к общественным сетям Wi-Fi.
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