Бесплатный VPN для общедоступного Wi-Fi - надежная защита

Чем опасен общественный WiFi?

Представьте себе, что вы контролируете устройство, через которое проходят данные. То есть, вы можете по служебным заголовкам и IP определить конкретное устройство в сети, а после этого читать переписки и получать любые данные, которыми пользователь обменивается через интернет, не говоря уже о том, что просто наблюдать активность пользователя.

Большинство общественных WiFi точек никак не защищены, кроме пароля доступа к ним, который очень легко можно получить. Пароль просто не дает кому-попало пользоваться сетью через эту точку доступа.